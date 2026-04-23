In arrivo il nuovo sportello bancomat | era stato distrutto a dicembre dai ladri

A Uggiano La Chiesa, dopo alcuni mesi di indisponibilità, sarà installato e attivato un nuovo sportello bancomat presso la filiale bancaria locale entro la fine di aprile. La macchina era stata distrutta a dicembre a causa di un furto con scasso. La riattivazione dell’ATM consentirà ai clienti di usufruire nuovamente dei servizi di prelievo e pagamento automatico.

UGGIANO LA CHIESA – Dopo mesi di attesa e disagi, la filiale bancaria locale tornerà presto a pieno regime: entro la fine di aprile verrà infatti installato e attivato il nuovo sportello Atm a Uggiano la Chiesa. La conferma ufficiale è giunta in risposta alla segnalazione inoltrata lo scorso 2.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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