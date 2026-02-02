Bancomat terrore in piena notte | bomba allo sportello della Bcc Nuovo assalto nella Puglia flagellata dai banditi

Nella notte, dei malviventi hanno fatto saltare in aria lo sportello ATM della BCC di Erchie, in provincia di Brindisi. È il secondo assalto in poche settimane nella zona, e questa volta hanno scelto di agire con una bomba. Gli abitanti si sono svegliati nel caos, con l’eco dell’esplosione ancora nell’aria. La polizia sta indagando, ma per ora nessuno ha ancora arresti.

Nuovo assalto ai bancomat. Stavolta i malviventi hanno agito in provincia di Brindisi, a Erchie. Nella notte, ignoti hanno fatto esplodere lo sportello ATM della BCC (Cassa Rurale ed Artigiana), situato in Via Roma, 89. L'esplosione ha provocato danni alla struttura. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. Da verificare se i banditi abbiano portato via il contante dallo sportello fatto saltare in aria. Non si arresta l'ondata di assalti notturni, nonostante gli arresti compiuti la scorsa settimana nel Foggiano: cinque persone fermate e molte altre indagate a piede libero per colpi compiuto da nord a sud della Puglia e anche fuori regione.

