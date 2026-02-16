ImpresaCultura 2025 – 10 video per raccontare la cultura che unisce persone imprese e territorio

ImpresaCultura 2025 lancia una serie di dieci video per mostrare come la cultura unisce persone, aziende e territori. Il progetto nasce nel 2020, quando PEO Comunicazione Culturale e d’Impresa si sono uniti all’Associazione Culturale Art Maiora per rispondere alle sfide della pandemia. Nei video, vengono raccontate storie di imprese e comunità che hanno usato l’arte per superare le difficoltà e rafforzare il senso di appartenenza. Uno dei filmati si concentra su una piccola azienda che ha organizzato eventi culturali per coinvolgere i cittadini del quartiere, portando energia e solidarietà.

ImpresaCultura è un progetto audiovisivo nato nel 2020 dalla sinergia tra PEO Comunicazione Culturale e d'Impresa e l' Associazione Culturale Art Maiora, in un momento di difficoltà segnato dalla pandemia. Il nome unisce due mondi: l'impresa economica supera i propri confini e sostiene quella culturale, creando un legame in cui entrambe crescono e si rafforzano. Le aziende del territorio rendono possibile questo incontro con un gesto di cura verso la comunità, accompagnando un percorso in cui l'arte diventa inclusione e il tessuto produttivo si riconosce custode di cultura. La IV edizione del progetto si articola in 10 video, ciascuno della durata di circa quattro minuti.