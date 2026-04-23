Imprese della Tuscia | boom di consulenti e finanza chiudono ristoranti e imprese agricole

Nel primo trimestre del 2026, l’economia della Tuscia ha mostrato un andamento contraddittorio, con alcune imprese che hanno aperto nuove attività e altre che hanno chiuso i battenti. In particolare, si registra un aumento di consulenti e professionisti nel settore finanziario e della consulenza, mentre molte imprese nel settore della ristorazione e agricole hanno cessato le attività. Questa situazione riflette un quadro di passaggi e trasformazioni sul territorio.

Bilancia tra imprese che aprono e chiudono, il primo trimestre 2026 si è aperto con un paradosso per l’economia della Tuscia. Mentre il Lazio corre più veloce di tutto il resto d'Italia con un balzo dello 0,42%, Viterbo si trova a gestire una fase di assestamento che, pur segnando un lieve.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Imprese e finanza: Camilli (Confindustria) "Avere al fianco Cdp fondamentale per la crescita delle imprese"“Il protocollo con Cdp rappresenta una scelta strategica per sostenere investimenti, sviluppo industriale e coesione sociale" Lo sottolinea Angelo... Politiche Agricole: esonero RC per le macchine agricole, un passo concreto a sostegno delle impreseTempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Evangelista Campagnuolo, consigliere comunale a Sant’Agata de’ Goti.