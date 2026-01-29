Imprese e finanza | Camilli Confindustria Avere al fianco Cdp fondamentale per la crescita delle imprese

Angelo Camilli di Confindustria dice che avere Cdp al fianco è una scelta strategica. Durante l’evento a Torino, il vicepresidente sottolinea come il protocollo con Cassa Depositi e Prestiti possa aiutare le imprese a crescere, investire e sviluppare l’industria. Camilli spiega che questa collaborazione punta anche a rafforzare la coesione sociale e sostenere il futuro dell’economia italiana.

“Il protocollo con Cdp rappresenta una scelta strategica per sostenere investimenti, sviluppo industriale e coesione sociale" Lo sottolinea Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per Credito, Finanza e Fisco, intervenendo alla tappa torinese del road show ‘Insieme per il futuro delle imprese’ promosso da Confindustria e Cassa Depositi e Prestiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il presidente di Confindustria Piemonte, Andrea Amalberto, mette in chiaro che l’accordo con Cassa Depositi e Prestiti non è un’operazione spot.

Cassa Depositi e Prestiti vuole aiutare le imprese italiane a crescere e a espandersi all’estero.

