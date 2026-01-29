Imprese e finanza | Camilli Confindustria Avere al fianco Cdp fondamentale per la crescita delle imprese
Angelo Camilli di Confindustria dice che avere Cdp al fianco è una scelta strategica. Durante l’evento a Torino, il vicepresidente sottolinea come il protocollo con Cassa Depositi e Prestiti possa aiutare le imprese a crescere, investire e sviluppare l’industria. Camilli spiega che questa collaborazione punta anche a rafforzare la coesione sociale e sostenere il futuro dell’economia italiana.
“Il protocollo con Cdp rappresenta una scelta strategica per sostenere investimenti, sviluppo industriale e coesione sociale" Lo sottolinea Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per Credito, Finanza e Fisco, intervenendo alla tappa torinese del road show ‘Insieme per il futuro delle imprese’ promosso da Confindustria e Cassa Depositi e Prestiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Camilli Confindustria
Imprese e finanza: Amalberto (Confindustria Piemonte) "Accordo con Cdp strutturato, non è un 'mordi e fuggi'"
Il presidente di Confindustria Piemonte, Andrea Amalberto, mette in chiaro che l’accordo con Cassa Depositi e Prestiti non è un’operazione spot.
Finanza: Scannapieco (A.d. Cdp) "Imprese devono crescere e internazionalizzarsi, sosteniamo anche le piccole"
Cassa Depositi e Prestiti vuole aiutare le imprese italiane a crescere e a espandersi all’estero.
Ultime notizie su Camilli Confindustria
Argomenti discussi: Arriva a Bari il Roadshow di CDP e Confindustria per lo sviluppo delle imprese del territorio; A Bari il roadshow di Confindustria e Cdp per sviluppare le imprese; Camilli (Confindustria): Protocollo con Cdp strategico per sostegno investimenti e coesione sociale; Insieme per il futuro delle imprese: evento promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria.
Imprese e finanza: Camilli (Confindustria) Avere al fianco Cdp fondamentale per la crescita delle impreseIl protocollo con Cdp rappresenta una scelta strategica per sostenere investimenti, sviluppo industriale e coesione sociale Lo sottolinea Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per Credito, ... quotidiano.net
Camilli (Confindustria): Protocollo con Cdp strategico per sostegno investimenti e coesione socialeCosì il vicepresidente di Confindustria per Credito, Finanza e Fisco, intervenendo alla tappa torinese del road show ‘Insieme per il futuro delle imprese’ promosso da Confindustria e Cassa Depositi e ... adnkronos.com
Le imprese si raccontano Continua il nostro viaggio nelle imprese del territorio, in collaborazione con Confidindustria Taranto. Ieri abbiamo incontrato Emanuela Simoni, presidente della sezione credito, finanza e assicurazioni. Recupera la puntata sul no - facebook.com facebook
La finanza strutturata e i finanziamenti per imprese e investitori istituzionali con l’utilizzo di opzioni finanziarie ottenibili su vari mercati. Ne parliamo con il responsabile Finanza Strutturata di @BancoBPMSpa #ClaudioStefani. Qui l’intervista: x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.