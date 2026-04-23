Un rappresentante di GreenShare ha annunciato che l’ingresso in Net Service Group permette all’azienda di accedere a tavoli di livello più elevato. La collaborazione con la società di servizi si inserisce in un processo di crescita, secondo quanto dichiarato. La notizia è stata diffusa oggi da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui progetti o sui risultati attesi.

Roma, 23 apr. (AdnkronosLabitalia) - “Con l'ingresso in Net Service Group le prospettive di crescita si fortificano. Il percorso che si conclude oggi nasce con l'obiettivo di riuscire a portare ancora di più una crescita organica della nostra struttura, insieme ad un gruppo che ci aiuterà in questo percorso”. Così Giuseppe Colistra, ceo di GreenShare, azienda che costruisce soluzioni all'avanguardia per la mobilità, a margine della conferenza stampa che si è tenuta all'Hotel Regina Margherita a Cagliari per presentare l'ingresso in Flosslab, società del gruppo Net Service Group. “Far parte di questo gruppo è sicuramente importante per irrobustire le nostre spalle – spiega Colistra - Ci consentirà di andare a giocare partite più importanti e di andare su tavoli più prestigiosi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Colistra (GreenShare): "Con ingresso in Flosslab accesso a tavoli più prestigiosi"

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