GreenShare si unisce a Flosslab cresce presidio Net Service Group in Sardegna

GreenShare ha annunciato l’unione con Flosslab, azienda sarda nel settore ICT controllata da Net Service Group. Questa collaborazione rafforza la presenza del presidio Net Service Group in Sardegna. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale e riguarda la crescita delle attività e la presenza sul territorio dell’azienda. La notizia si inserisce in un quadro di espansione e consolidamento delle imprese nel settore tecnologico.

Roma, 23 apr. (AdnkronosLabitalia) - Flosslab, azienda Ict sarda controllata da Net Service Group (NSG), ha perfezionato il proprio ingresso nel capitale di GreenShare, realtà anch'essa espressione del contesto locale e cresciuta a partire dal mondo della ricerca universitaria, oggi attiva nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità sostenibile con clienti su tutto il territorio nazionale. L'operazione è stata presentata ufficialmente oggi a Cagliari, nel corso di una conferenza stampa che ha posto l'accento non solo sul valore industriale dell'acquisizione, ma anche sul suo significato per il territorio: un percorso che nasce in Sardegna, valorizza competenze imprenditoriali locali e rafforza un ecosistema regionale dell'innovazione capace di competere su scala nazionale.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - GreenShare si unisce a Flosslab, cresce presidio Net Service Group in Sardegna Notizie correlate Tweddle Group to Empower DIY Service and Repair for Slate TruckCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Groundbreaking Package Demonstrates “Commitment to Greater EV Service, Ownership” CLINTON TOWNSHIP, Mich. Ferretti Group cresce sul mercato internazionale con ’AAA Marine’UN SIGNIFICATIVO salto di qualità per crescere nel Medio Oriente, un ruolo da protagonista della scena nautica al recente boot di Dusseldorf senza...