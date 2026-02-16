Cacciatori morti nel bosco la clamorosa svolta nelle indagini

Due cacciatori sono stati trovati morti nel bosco di Montagnagrande, in provincia di Messina, dopo che erano scomparsi il 28 gennaio. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto i loro corpi in un’area isolata, vicino a un capanno abbandonato, e stanno esaminando nuove prove che potrebbero cambiare le indagini.

Potrebbe essere a una svolta decisiva l'inchiesta sul triplice omicidio avvenuto il 28 gennaio nel bosco di Montagnagrande, in provincia di Messina. Un bracciante agricolo di 52 anni, unico indagato, ha ammesso di aver preso parte al conflitto a fuoco in cui hanno perso la vita tre cacciatori. Le vittime sono i fratelli Davis Pino, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, entrambi di San Pier Niceto, e Antonio Gatani, 82 anni, di Patti. I loro corpi sono stati ritrovati a circa trenta metri l'uno dall'altro, in una zona impervia frequentata da appassionati di caccia al cinghiale.