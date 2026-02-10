Maxi frode nel commercio dell’argento perquisizioni e sequestri per 15,7 milioni di euro

La guardia di finanza di Arezzo ha scoperto una grande frode fiscale nel commercio di argento. Le indagini hanno portato a sequestri per oltre 15,7 milioni di euro, pari ai profitti ottenuti con pratiche illecite. L’inchiesta ha coinvolto anche la provincia di Latina, dove sono state effettuate perquisizioni e sequestri di beni.

Ha interessato anche la provincia di Latina la vasta attività della guardia di finanza di Arezzo che ha portato al sequestro di beni per oltre 15,7 milioni di euro pari al profitto derivato da un'articolata frode fiscale nella commercializzazione di argento puro per lavorazioni industriali.

