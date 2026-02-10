Maxi frode nel commercio dell’argento blitz nel casertano Sequestri per 15 milioni in 15 nei guai | FOTO

La Guardia di Finanza di Arezzo ha fatto un maxi blitz nel casertano, smantellando una grande truffa legata al commercio di argento. Durante l’operazione, sono stati sequestrati beni per oltre 15 milioni di euro. In tutto, 15 persone sono state messe sotto inchiesta. L’indagine ha scoperto un sistema illecito che aveva come obiettivo di lucrare sui depositi di argento puro destinato alle lavorazioni.

C'è anche la provincia di Caserta tra i territori interessati dalla vasta operazione della Guardia di Finanza di Arezzo che ha portato al sequestro di beni per oltre 15,7 milioni di euro, pari al profitto illecito di una maxi frode fiscale nel commercio di argento puro destinato alle lavorazioni.

