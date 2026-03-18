A Imperia, tre navette autonome stanno per entrare in funzione lungo la pista ciclabile di Porto Maurizio. Il Ministero dei Trasporti ha approvato la sperimentazione, che vedrà queste vetture operare nella zona senza conducente. La novità riguarda esclusivamente il percorso ciclabile, dove le navette effettueranno i loro spostamenti per un periodo di prova.

Imperia sta per cambiare volto: il Ministero dei Trasporti ha dato il via libera alla sperimentazione di navette autonome sulla pista ciclabile. Tre mezzi senza conducente, capaci di collegare Porto Maurizio e Oneglia in soli sette minuti, entreranno in servizio a partire da fine marzo con la supervisione di personale dedicato. Questa decisione non è un semplice aggiornamento tecnico, ma una vera rivoluzione logistica per la città. Il sindaco Claudio Scajola vede in questo progetto l’opportunità di integrare il trasporto pubblico con le infrastrutture esistenti, riducendo drasticamente il traffico urbano. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’ex tracciato ferroviario in un asse viario moderno che funzioni come un ponte intelligente tra i due estremi della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperia: 3 navette autonome collegano Porto Maurizio

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