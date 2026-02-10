High School Game 2026 | studenti in gara su temi sociali cruciali dalla sicurezza stradale alla violenza di genere

Centinaia di studenti di tutta Italia si sfidano in una gara che affronta temi importanti come sicurezza stradale, violenza di genere e bullismo. Le classi si preparano da settimane per portare in scena progetti e idee, in una competizione che vuole coinvolgere i giovani su questioni che li riguardano da vicino. La sfida si svolge in diverse città, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere azioni concrete tra i ragazzi.

Centinaia di classi di istituti superiori in tutta Italia si preparano a una competizione unica nel suo genere, High School Game 2026, una sfida nazionale focalizzata su temi cruciali come bullismo, sicurezza stradale, violenza di genere e educazione ambientale. Il contest, ideato e promosso da Planet Multimedia, prenderà il via il 16 febbraio 2026 e culminerà con una finale a Civitavecchia il 17 e 18 maggio, a bordo di una nave della flotta Grimaldi Lines. L’obiettivo è stimolare il confronto e la crescita personale tra i giovani attraverso un approccio interattivo e coinvolgente. High School Game si presenta come un’iniziativa innovativa che da oltre dieci anni coinvolge studenti provenienti da ogni regione italiana, offrendo loro un’opportunità preziosa per confrontarsi su questioni di grande attualità.🔗 Leggi su Ameve.eu

