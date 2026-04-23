Immigrazione l' ultima follia Pd | la cittadinanza a chi aiuta i giudici

Negli ultimi giorni, il Partito Democratico ha proposto una nuova misura che prevede il rilascio della cittadinanza italiana ai lavoratori stranieri che collaborano con le autorità giudiziarie. La proposta, ancora in fase di discussione, ha suscitato molte reazioni tra le altre forze politiche e nel pubblico, con alcune voci che la considerano un passo avanti e altre che la criticano fortemente. Al momento, non ci sono ancora dettagli ufficiali sui criteri e le modalità di applicazione della misura.

La sai l’ultima dei dem? Cittadinanza ai lavoratori stranieri che collaborano con la giustizia italiana. La sinistra continua imperterrita la sua battaglia per inserire passaporti nelle tasche degli immigrati. Il Pd ha presentato un nuovo disegno di legge alla Camera e al Senato. «Quando siamo stati nel territorio di Prato, dove c’è la presenza di mafie straniere», ha detto il senatore Walter Verini durante la conferenza stampa di presentazione del ddl dal titolo “Cittadinanza per i testimoni di giustizia”, «nei confronti che abbiamo avuto con le Forze dell’ordine e con la procura abbiamo raccolto un’esigenza e una proposta: riconoscere la cittadinanza italiana ai cittadini stranieri che rendono eminenti servizi allo Stato».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Immigrazione, l'ultima follia Pd: la cittadinanza a chi aiuta i giudici Notizie correlate "Dobbiamo accogliere tutti", "Follia". La teoria della sinistra sull’immigrazioneEsiste una sinistra in Italia che vive completamente sconnessa dalla realtà, che vorrebbe trasformare il Paese in un enorme centro di accoglienza per... Leggi anche: Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Alcuni medici e giudici aiutano l'immigrazione clandestina» Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: L'ultima follia del partito islamico: chiede un Tso per Salvini; Sassaiola selvaggia tra la folla: follia in piazza e una denuncia per lesioni; Immigrazione, l'ultima follia Pd: la cittadinanza a chi aiuta i giudici | Libero Quotidiano.it; L' ultima follia del partito islamico | chiede un Tso per Salvini. L'ultima follia del partito islamico: chiede un Tso per SalviniIl partito islamico Muro27 che vuole incidere sulle elezioni di Roma capitale si lancia in un attacco personale nei confronti del vice premier ... msn.com LaC News24. . Scontro durissimo tra Flavio Stasie Maria Limardo sull'immigrazione! Un botta e risposta infuocato che non ha visto esclusione di colpi. Che ne pensate Ditecelo nei commenti! Rivedi la puntata di su https://tinyurl.com/3pte8hzv - facebook.com facebook Il nuovo decreto sicurezza stringe ulteriormente le maglie nel contrasto all’immigrazione clandestina. Il provvedimento prevede che chi viola un secondo ordine di espulsione viene subito trattenuto nei centri per i rimpatri o espulso, senza necessità di adottare x.com