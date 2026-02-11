In Italia, si discute ancora sulla gestione dell’immigrazione. Alcuni esponenti di sinistra vogliono aprire le porte a tutti, anche agli irregolari, senza considerare le conseguenze per i cittadini. La polemica si accende quando si parla di “accogliere tutti”: per molti italiani, questa idea suona come una follia, e la realtà sembra lontana dalle proposte di chi vorrebbe un’Italia senza confini.

Esiste una sinistra in Italia che vive completamente sconnessa dalla realtà, che vorrebbe trasformare il Paese in un enorme centro di accoglienza per migranti, anche irregolari, a scapito degli stessi italiani. Paradossalmente non è la sinistra politica che lo fa per propaganda, perché da quelle parti si sta sperimentando un certo realismo, ma è la sinistra civile a non avere freni in questa deriva, che ha già causato non pochi problemi al tessuto sociale del Paese. Tra le ultime esternazioni improbabili ci sono quelle di Annarita Briganti, giornalista, scrittrice e opinionista che si occupa principalmente di letteratura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Dobbiamo accogliere tutti", "Follia". La teoria della sinistra sull’immigrazione

La nostra inchiesta analizza l'eredità tossica della sinistra sull'immigrazione, evidenziando come alcune politiche abbiano influenzato il contesto attuale.

Perché destra e sinistra spesso evitano di affrontare apertamente il tema dell’immigrazione? La questione riguarda la differenza tra le promesse fatte in campagna elettorale e la realtà dei fenomeni migratori.

