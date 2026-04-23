Siamo agli sgoccioli del campionato di calcio 2025-2026 e da qualche settimana la squadra del Benevento Calcio festeggia un acclamato ritorno in serie B. Una grande festa sannita ha accompagnato l’atteso evento; tutta la provincia si è colorata di rosso e giallo. Una grande soddisfazione per il calcio campano.Alti e bassi, negli ultimi anni, per la società calcistica diretta da Oreste Vigorito che nel tempo ha puntato su investimenti intelligenti, riuscendo a salire per ben due volte in serie A, non faticosamente. La squadra sannita giallorossa è la squadra stregata per eccellenza. Del resto, Benevento è la città delle streghe per antonomasia.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il Benevento Calcio, una strega giallorossa che gioca a pallone

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