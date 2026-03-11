Femminicidio a Messina | Daniela Zinnanti trovata morta in casa fermato un uomo

A Messina, una donna di 50 anni è stata trovata senza vita nella sua casa, in un episodio che ha portato all’arresto di un uomo. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno confermato il decesso della donna. La vicenda ha provocato sconcerto tra la comunità locale, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli della vicenda.

Chi era Daniela Zinnanti e cosa è successo a Messina. Un nuovo dramma scuote la città di Messina, dove una donna di 50 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento. La vittima si chiamava Daniela Zinnanti, avrebbe compiuto 50 anni a luglio ed è stata trovata morta nella serata di martedì 10 marzo, all'interno della sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Provinciale, non lontano dalla chiesa di San Giacomo. Il corpo della donna è stato scoperto intorno alle 20:00, riverso a terra in una pozza di sangue. A lanciare l'allarme sarebbe stata la figlia, preoccupata perché la madre non rispondeva più alle telefonate. Come è stata uccisa la donna: le prime ipotesi degli investigatori.