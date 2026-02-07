Zoe Trinchero trovata morta a 17 anni in un fiume ad Asti fermato un 20enne | ha confessato

I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 20 anni per l’omicidio di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata senza vita in un fiume a Nizza Monferrato. L’uomo ha confessato di averla uccisa e ora si trova in caserma. La procura ha aperto un’indagine e si aspetta di chiarire i motivi dell’omicidio. La comunità è sotto shock per questa tragedia.

Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di ieri. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria, che coordina le indagini per competenza territoriale, ha confessato. Ora è stato portato in carcere. La serata con gli amici Cosa sia accaduto, al momento non è dato sapere. Se non che alcuni amici che hanno trascorso con lei la serata la stavano cercando dopo che lei si era allontanata. Poi, un abitante della zona ha notato il corpo di una ragazza in parte riverso nel rio Nizza, proprio nei pressi della confluenza del torrente Belbo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, nel fiume di Nizza Monferrato.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Asti, la 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenza; Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni uccisa e gettata nel Rio: in caserma un amico

Nizza Monferrato, la 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un corso d’acqua: si indaga per omicidioIl corpo della ragazza presenta segni di un trauma cranico e di strangolamento. Un amico della vittima è interrogato dai Carabinieri ... vanityfair.it

Asti, la 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenzaUna ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata ritrovata morta nelle prime ore di oggi, sabato 7 febbraio, nel Rio Nizza, un corso d'acqua a Nizza Monferrato (Asti). Sul corpo della vittima sono stati ... adnkronos.com

Dramma ad Asti: la 17enne Zoe Trinchero trovata morta nel Rio Nizza, la procura apre un fascicolo per omicidio Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta la scorsa notte nel Rio Nizza, a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. Secondo le prime i facebook

Una ragazza di 17 anni,Zoe Trinchero,è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato (Asti). La ragazza è stata strangolata e gettata nel canale. La giovane aveva passato la serata in alcuni locali della città con amici,poi si sarebbe allontanat x.com