Il week-end al cinema | da Lavoreremo da grandi a Domani interrogo

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Rental Family”, “Scarlet”, “Domani interrogo”, “Whistle”, “Cime tempestose”, “Crime 101” e “Goat: Sogna in grande”, “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, “Lavoreremo da grandi”, “Anaconda”, “Le cose non dette”, “2 cuori e 2 capanne”, “Ben – Rabbia animale”, “Buen Camino” e “Marty Supreme”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Al cinema in settimana: da “Conan il ragazzo del futuro” a “Lavoreremo da grandi”

Lavoreremo da grandi, arriva al cinema il nuovo film di Antonio AlbaneseUn esperimento in vitro tra un gruppo di persone che una fatalità rende totalmente fuori controllo.

Temi più discussi: Weekend al Teatro Era con Sabato, domenica e lunedì; Meteo, sole e bel tempo nel weekend grazie all'Anticiclone: le previsioni; Il week-end al cinema: da Rental Family a Scarlet; Weekend al cinema, due lezioni tra America e Giappone.

Il week-end al cinema: Bugonia, La famiglia Halloween, Springsteen e…Emma Stone torna protagonista al cinema. L’attrice è al centro delle scene del film Bugonia, che approda nelle sale giovedì 23 ottobre. Altra novità sul grande schermo è costituita da Springsteen: ... bergamonews.it

Il week-end al cinema: da Cinque secondi a The toxic AvengerArriva al cinema The toxic Avenger. Il film, quinto capitolo e reboot della serie di film The Toxic Avenger, approda nelle sale giovedì 30 ottobre. Altra novità sul grande schermo è costituita da ... bergamonews.it

QUESTO WEEKEND ESCI DI CASA… TI PORTIAMO AL CINEMA! Freddo fuori, grande schermo acceso al Cinema Alpi GOAT – Sogna in grande il film perfetto per famiglie e ragazzi: divertente e pieno di energia. Lavoreremo da grandi una - facebook.com facebook

Top10 12-15/2/26 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 CIME TEMPESTOSE €3666156 2 LE COSE NON...€928347 3 AGATA CHRISTIAN €852250 4 HAMNET €543580 5 GOAT €515812 6 LAVOREREMO DA...€495795 7 IL MAGO DEL CREMLINO €326905 8 BUEN x.com