Il week-end al cinema | da Rental Family a Scarlet

Il film "Rental Family" ha debuttato nelle sale giovedì 19 febbraio, portando sul grande schermo Brendan Fraser. La pellicola racconta la storia di una famiglia che affronta sfide quotidiane, con una narrazione coinvolgente e momenti emozionanti. La presenza di Fraser, noto per i suoi ruoli comici e drammatici, ha attirato l'attenzione dei fan. La pellicola si concentra sui legami familiari e sulle difficoltà di convivere sotto lo stesso tetto. Molti spettatori hanno già prenotato i biglietti per questa nuova uscita.

Arriva al cinema “Rental Family”. Il film, con protagonista l’attore Brendan Fraser, approda nelle sale giovedì 19 febbraio. Altre novità sul grande schermo sono costituite da “Scarlet” e “Whistle”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Cime tempestose”, “Crime 101” e “Goat: Sogna in grande”, “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, “Lavoreremo da grandi”, “Anaconda”, “Le cose non dette”, “2 cuori e 2 capanne”, “Ben – Rabbia animale”, “Buen Camino” e “Marty Supreme”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio VENERDI’ 20 FEBBRAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso a Gorle CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino SABATO 21 FEBBRAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso a Gorle CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino CINEMA FORZENIGO a Villa d’Ogna I film al cinema Forzenigo di Villa d’Ogna DOMENICA 22 FEBBRAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso a Gorle CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino CINEMA FORZENIGO a Villa d’Ogna I film al cinema Forzenigo di Villa d’Ogna Rental Family – Foto film Uci BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it

