Accordo UE-Mercosur presentata una diffida dall' associazione Altra Agricoltura Avellino e dal movimento Soccorso Contadino

L’associazione Altra Agricoltura e il movimento Soccorso Contadino hanno inviato una diffida alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, riguardo alla ratifica dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur. La comunicazione è stata formalizzata recentemente e si riferisce al processo di approvazione dell’intesa. La diffida è stata presentata come risposta alle procedure in corso per la ratifica dell’accordo.

L'accordo UE–Mercosur consentirebbe l'ingresso nel mercato europeo di prodotti agricoli provenienti da Paesi caratterizzati da standard produttivi, sanitari e ambientali diversi da quelli imposti agli agricoltori europei La diffida è stata redatta dall'avv. Massimo Passaro unitamente al collegio dei legali di Soccorso Contadino e trasmessa per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.