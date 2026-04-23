Il vigile del fuoco napoletano che ha inventato i principali dispositivi antincendio in uso in tutto il mondo

Un vigile del fuoco napoletano ha sviluppato alcuni dei dispositivi antincendio più diffusi a livello mondiale. Si chiamava Francesco del Giudice ed è stato uno dei primi comandanti dei vigili del fuoco di Napoli. La sua esperienza e le sue innovazioni hanno contribuito a migliorare le tecniche di intervento e la sicurezza sul lavoro nel settore antincendio. La sua figura è ricordata per il ruolo pionieristico nel campo.

Si chiamava Francesco del Giudice ed è stato uno dei primi, geniali comandanti dei vigili del fuoco di Napoli. A lui si devono alcune tra le principali innovazioni che hanno reso più efficiente, efficace e sicura la lotta agli incendi. A narrarne la storia è un volume a firma dell'ing. Michele.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Attacco con drone a Dubai: il racconto del testimone napoletano che ha visto tutto. L'uomo che ha "inventato" il racconto del Rinascimento, in mostra a Roma, dal 20 marzo(askanews) – Un omaggio a uno dei grandi protagonisti del Rinascimento, considerato il primo storico dell’arte moderna, attraverso il suo legame con... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il sacrificio di Gino Arosio; Napoli, cerimonia del Premio Francesco Del Giudice dei Vigili del Fuoco; Esce dal turno e si schianta con la moto: grave un vigile del fuoco a Montecatini; Inaugurata la nuova Caserma del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondo e Breguzzo. I lettori del Secolo XIX votano l’eroe del 1970: è il vigile del fuoco volanteRinaldo Enrico fondò il nucleo elicotteristi. Fu l’eroe dei soccorsi alla London Valour ... ilsecoloxix.it Pauroso incendio boschivo: 150 vigili del fuoco al lavoro per circoscrivere l'area. Colonna di fumo visibile a chilometri di distanzaSILANDRO. E' stato fortunatamente circoscritto il pauroso incendio che, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 aprile, si è scatenato nei boschi del Monte Sole, a poca distanza da Silandro, in Alto Adig ... ildolomiti.it Un uomo che ha dato molto alla comunità entrando da giovanissimo nel Coro Monte Canin e dopo il terremoto del 1976, entrando nella pianta organica del Comune di Resia in qualità di vigile urbano. - facebook.com facebook