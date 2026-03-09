Attacco con drone a Dubai | il racconto del testimone napoletano che ha visto tutto

Un testimone napoletano ha assistito all’attacco con drone a Dubai, raccontando i dettagli di quanto successo a Palm Jumeirah. Secondo la sua testimonianza, il drone è stato avvistato mentre si muoveva sopra l’isola artificiale, prima di essere colpito o abbattuto. L’incidente si è verificato durante le ore diurne, attirando l’attenzione di passanti e residenti nella zona.

Sabato 28 febbraio, un evento straordinario ha scosso Palm Jumeirah a Dubai, quando un drone ha colpito l'iconico albergo Burj Al Arab. Per comprendere meglio quanto accaduto, abbiamo intervistato Alex, un ex pilota originario di Napoli, che ha assistito alla scena drammatica da una distanza ravvicinata. Alex, che ha deciso di mantenere l'anonimato, ha descritto i momenti di terrore vissuti: "Ho sentito un boato incredibile, seguito da fiamme che si innalzavano per oltre venti metri. La gente in strada urlava come se fosse scoppiata una bomba atomica".

