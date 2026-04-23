Mercoledì 22 aprile è stato diffuso un video che mostra l’assalto della Marina iraniana a due portacontainer di proprietà di una società di navigazione internazionale nello Stretto di Hormuz. Nel filmato si vedono le forze navali iraniane avvicinarsi e salire a bordo delle navi, che si trovavano in transito in quella zona strategica del Golfo. La registrazione cattura i momenti dell’operazione, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze.

Il video mostra l’abbordaggio da parte della Marina iraniana di due portacontainer Msc, avvenuto mercoledì 22 aprile. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno sequestrato le due imbarcazioni – precedentemente colpite da armi da fuoco – nello Stretto di Hormuz, poiché “non conformi”. Le due navi sono state “scortate fino alla costa iraniana”. L’agenzia di stampa iraniana Tasnim ha affermato che le navi avevano “messo in pericolo la sicurezza marittima operando senza i permessi necessari e manomettendo i sistemi di navigazione”. Usa, cade un’altra testa: lascia il segretario della Marina. “Non andava d’accordo con Hegseth” Colloqui diretti Usa-Cuba: per la prima volta dalla rivoluzione un aereo americano atterra a L’Avana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il video dell’assalto della Marina iraniana a due portacontainer nello Stretto di Hormuz

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