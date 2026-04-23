Il vicino di casa ha abusato di me | a 13 anni racconta le violenze in un tema 85enne a processo a Ravenna

A Ravenna si sta svolgendo un processo contro un uomo di 85 anni accusato di aver commesso violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni. La giovane, che non aveva confidato l'accaduto alla famiglia, ha deciso di raccontare le violenze attraverso un tema scritto a scuola. La testimonianza scritta ha portato all'apertura del procedimento giudiziario, che si sta concentrando sulle accuse mosse nei confronti dell'uomo.

A Ravenna un 85enne è a processo per violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni. La minore, dopo aver subito gli abusi, non era riuscita a parlarne con la famiglia, ma aveva raccontato l'accaduto in un tema scolastico. Prossima udienza a giugno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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