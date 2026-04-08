Abusato da un prete a 13 anni vince il processo | Ma lui continua a dire messa

Da napolitoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha ottenuto una sentenza di condanna in un processo legato a un abuso subito da bambino da parte di un sacerdote all’età di 13 anni. Nonostante la decisione giudiziaria, il prete continua a svolgere le funzioni religiose. La vittima ha dichiarato che, sebbene la sentenza le dia sollievo, fatica ad accettare che l’uomo non sia stato allontanato o sospeso dalle sue attività.

“Questa sentenza mi fa sentire meglio, ma non riesco a sopportare il fatto che quel prete continui a operare nonostante quello che ha fatto”. Arturo Borrelli è stato vittima di abusi da parte di un prete e gli spetta un risarcimento danni. È quanto ha stabilito la Corte d'appello del Tribunale di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Nonno a processo per violenza sessuale, a 13 anni denuncia gli abusi nel tema a scuola: "Mi tocca quando dormo da lui"

Leggi anche: Cosa rischia l’uomo che per anni ha abusato della figlia minore e l’ha messa incinta nel Bresciano

Argomenti più discussi: Luca Barbareschi rivela in tv di essere stato violentato da un prete; Napoli, fu vittima di abusi sessuali dal suo insegnante di religione: confermato il risarcimento dopo più di 35 anni; Abusi sessuali su Arturo Borrelli, don Silverio Mura condannato a risarcirlo con 324mila euro anche in Appello; Prete di Ponticelli condannato a risarcire vittima di abusi: sentenza confermata anche in appello.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.