Abusato da un prete a 13 anni vince il processo | Ma lui continua a dire messa

Un uomo ha ottenuto una sentenza di condanna in un processo legato a un abuso subito da bambino da parte di un sacerdote all’età di 13 anni. Nonostante la decisione giudiziaria, il prete continua a svolgere le funzioni religiose. La vittima ha dichiarato che, sebbene la sentenza le dia sollievo, fatica ad accettare che l’uomo non sia stato allontanato o sospeso dalle sue attività.