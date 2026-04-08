Abusato da un prete a 13 anni vince il processo | Ma lui continua a dire messa
Un uomo ha ottenuto una sentenza di condanna in un processo legato a un abuso subito da bambino da parte di un sacerdote all’età di 13 anni. Nonostante la decisione giudiziaria, il prete continua a svolgere le funzioni religiose. La vittima ha dichiarato che, sebbene la sentenza le dia sollievo, fatica ad accettare che l’uomo non sia stato allontanato o sospeso dalle sue attività.
“Questa sentenza mi fa sentire meglio, ma non riesco a sopportare il fatto che quel prete continui a operare nonostante quello che ha fatto”. Arturo Borrelli è stato vittima di abusi da parte di un prete e gli spetta un risarcimento danni. È quanto ha stabilito la Corte d'appello del Tribunale di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Arturo abusato dal prete a Napoli, l'avvocato Carlo Grezio: "Le vittime ora hanno tutele" https://nap.li/ScBH - facebook.com facebook