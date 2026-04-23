Il viaggio di Jovanotti attraversa l’Italia Da Roma a… Roma

Il tour di Jovanotti attraversa l’Italia partendo e tornando a Roma, dove l’artista è nato. La città, con il suo Circo Massimo, rappresenta sia il punto di partenza sia di arrivo di questa serie di eventi. Il progetto, chiamato Jova Giro, coinvolge diverse tappe e unisce spettacoli a un senso di movimento e di speranza. La tournée si svolge in diverse location, portando in scena musica e energia.

Jovanotti – foto di Giada di Blasio ROMA – Roma, Circo Massimo, è il punto di partenza e di ritorno. È la città dove Lorenzo Jovanotti è nato, ed è da qui che prende forma il Jova Giro: un percorso che non collega soltanto concerti, ma tiene insieme visione, movimento e desiderio. L’idea ha radici recenti e molto concrete: nasce dall’esperienza del bike concert dello scorso luglio, (un concerto dedicato a soli 5000 bikers) da cui prende vita il primo embrione di questo progetto. Non un’appendice al tour, ma un cambio di prospettiva: il viaggio smette di essere un intervallo privato e diventa parte dell’esperienza collettiva. La musica è la prima grande passione di Lorenzo.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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La rivoluzione di Jovanotti: nel 2026 nuova musica e nuovi live

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