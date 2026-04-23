Domenica mattina, il nuovo vescovo diocesano farà il suo ingresso ufficiale nella città di Gualdo Tadino. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle tradizioni religiose e sarà seguita da una benedizione pubblica. La visita rappresenta un momento di passaggio importante per la comunità religiosa locale. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente e prevedono la partecipazione di alcuni rappresentanti ecclesiastici e cittadini.

GUALDO TADINO – Monsignor Felice Accrocca, il nuovo vescovo diocesano, farà il suo ingresso ufficiale nel territorio di Gualdo Tadino nella mattinata di domenica prossima. Per esprimere il filiale e cordiale "benvenuto", il vicariato foraneo e le parrocchie hanno predisposto questo programma: alle 10 il presule viene accolto nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone, o della antica confraternita dei Raccomandati, nel cuore del centro storico; lì c’è l’incontro con i membri del consiglio pastorale cittadino, le associazioni, i movimenti, i gruppi e le confraternite; alle 10,30 il vescovo raggiunge la vicina sede del palazzo comunale: nella sala consiliare viene accolto dal sindaco Massimiliano Presciutti, dagli amministratori e dalle autorità civili e militari locali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il vescovo Accrocca fa il suo ingresso in città

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