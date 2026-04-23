Il vescovo Accrocca fa il suo ingresso in città
Domenica mattina, il nuovo vescovo diocesano farà il suo ingresso ufficiale nella città di Gualdo Tadino. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle tradizioni religiose e sarà seguita da una benedizione pubblica. La visita rappresenta un momento di passaggio importante per la comunità religiosa locale. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente e prevedono la partecipazione di alcuni rappresentanti ecclesiastici e cittadini.
GUALDO TADINO – Monsignor Felice Accrocca, il nuovo vescovo diocesano, farà il suo ingresso ufficiale nel territorio di Gualdo Tadino nella mattinata di domenica prossima. Per esprimere il filiale e cordiale "benvenuto", il vicariato foraneo e le parrocchie hanno predisposto questo programma: alle 10 il presule viene accolto nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone, o della antica confraternita dei Raccomandati, nel cuore del centro storico; lì c’è l’incontro con i membri del consiglio pastorale cittadino, le associazioni, i movimenti, i gruppi e le confraternite; alle 10,30 il vescovo raggiunge la vicina sede del palazzo comunale: nella sala consiliare viene accolto dal sindaco Massimiliano Presciutti, dagli amministratori e dalle autorità civili e militari locali.🔗 Leggi su Lanazione.it
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