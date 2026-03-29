A Foligno, una folla di fedeli ha accolto il nuovo vescovo durante la sua prima omelia nella Cattedrale. La cerimonia ha segnato l'inizio del suo incarico ufficiale nella diocesi. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e membri della comunità religiosa. La presenza di fedeli ha riempito la chiesa in occasione di questo momento importante.

FOLIGNO Benvenuto a monsignor Accrocca. Una folla di fedeli ha salutato l’arrivo ufficiale del nuovo vescovo della Diocesi di Foligno. È stato un lungo pomeriggio quello di Monsignor Felice Accrocca che alla presenza di tutti i fedeli, dei gruppi, delle associazioni e movimenti alle 16.30 ha ricevuto il primo saluto di accoglienza in piazza Garibaldi. Alle 17, sempre in piazza Garibaldi, è avvenuto l’incontro con le autorità civili e militari alla presenza dei vertici dell’Ente Giostra della Quintana e di una rappresentanza di figuranti. Dopo la preghiera al Santuario della Madonna del Pianto è partita la processione che ha introdotto il nuovo vescovo nella Cattedrale di San Feliciano dove alle 18 ha preso il via la solenne celebrazione di insediamento e presa di possesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La città dà il benvenuto a monsignor Accrocca. Prima omelia del nuovo vescovo in Cattedrale

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