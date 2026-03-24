ASSISI – "Ho un po’ paura di arrivare ad Assisi, sicuramente meno di quanta ne ho provata una decina di anni fa arrivando a Benevento per la prima volta, ma essere vescovo ad Assisi non è lo stesso che essere uno studioso di San Francesco. Mi auguro di esserne degno e al Signore chiedo che mi aiuti a non fare guai troppo grossi, che non mi tolga mai il sorriso e che mi aiuti a stare sereno. Queste cose gliele ho chieste anche dieci anni fa e spero mi aiuti anche per la seconda parte del mio ministero episcopale". Lo ha detto di recente il vescovo eletto, monsignor Felice Accrocca che domani farà il suo ingresso con presa di possesso della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il vescovo Accrocca: "Ho un po’ di paura"

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