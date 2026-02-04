Mark Ruffalo è stato davvero licenziato dal MCU? L’attore risponde

Mark Ruffalo ha smentito di essere stato licenziato dal Marvel Cinematic Universe. L’attore, che ha sostituito Edward Norton nel ruolo di Bruce Banner, ha confermato di essere ancora coinvolto nel franchise e di lavorare attualmente su nuovi progetti. La voce di un suo possibile allontanamento circolava da tempo, ma Ruffalo ha chiarito che non ci sono state interruzioni o problemi con la produzione.

Mark Ruffalo ha preso il posto di Edward Norton nel ruolo di Bruce BannerHulk nel Marvel Cinematic Universe a partire da The Avengers del 2012, diventando rapidamente uno dei volti più amati del franchise. Pur non avendo mai avuto un film standalone dedicato a Hulk — a causa delle complesse questioni sui diritti con Universal — l'attore ha lasciato un segno profondo grazie alle sue apparizioni nei film degli Avengers e in Thor: Ragnaro k. Al di là di un ruolo vocale in What If.?, Ruffalo non è più apparso nel MCU dal 2022 con She-Hulk. La situazione cambierà quest'estate con Spider-Man: Brand New Day, ma il futuro di Hulk oltre quel film resta incerto, alimentando voci secondo cui Ruffalo sarebbe stato licenziato.

