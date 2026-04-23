Il trucco del passaporto smarrito per le cure gratis alle persone straniere | tre condanne a Torino assolti i pazienti

A Torino sono state pronunciate tre condanne e un'assoluzione in un processo riguardante un sistema di truffa legato all'uso di passaporti smarriti per ottenere cure gratuite da parte di cittadini stranieri. Le condanne sono state di pene sospese, con una durata massima di poco oltre un anno. I pazienti coinvolti sono stati assolti con formula piena, mentre i giudici hanno condannato gli altri imputati.

Tre condanne a pene fino a un anno, un mese e quindici giorni di carcere (tutte sospese per la condizionale) e un’assoluzione con formula piena. Oggi, 23 aprile, a Torino, è terminato così il processo di primo grado ai quattro imputati coinvolti nell’inchiesta sulle presunte frodi al sistema.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Da Gaza a Bari per le cure, tre pazienti accolti al PoliclinicoBari è oggi un punto di riferimento di solidarietà per tre pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza, tra cui due bambini, accolti al Policlinico... Un'auto per il trasporto dei pazienti pediatrici di Terapia del dolore e Cure palliative è stata donata alle Patronesse del SalesiANCONA – Una vettura al servizio della Terapia del dolore e delle Cure palliative pediatriche in tutta la regione.