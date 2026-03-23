Sarà una settimana diversa dal solito per Il Paradiso delle Signore, infatti ci saranno soltanto quattro puntate invece delle solite cinque. La serie tv tutta italiana, arrivata alla decima stagione, non sarà trasmessa lunedì 23 marzo quando su Rai 1 ci saranno i risultati del Referendum sulla giustizia. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate dal 24 al 27 marzo, diamo un'occhiata a dove eravamo rimasti. Tancredi ha detto a Rosa che anche altri giornali e riviste hanno ricevuto il documento compromettente contro Umberto, in merito al finanziamento della ditta che ha costruito sui terreni inquinati. Concetta è partita per Firenze per andare dalla figlia, Irene ha chiesto a Johnny di aiutarla a fare una sorpresa a Cesare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 23 al 27 marzo

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