Il tridente al Real Madrid Vinicius-Osimhen-Mbappé potrebbe diventare realtà

L’agente Fifa Mithat Halis legato alla rappresentanza nigeriana ha definito “molto realistico” il possibile arrivo di Victor Osimhen al Real Madrid nella prossima stagione. Ai blancos, in effetti, manca da un po’ un vero numero 9 che possa dare la possibilità a Vinicius Jr e Kylian Mbappé di giocare sulle fasce, accompagnandolo. Osimhen conteso da Real Madrid e Barcellona. Stando a quanto riportato da As, Halis era partner dell’agenzia di rappresentanza con cui Osimhen era legato nel periodo al Wolfsburg. Anche il Barcellona sarebbe in lizza per il centravanti ex Napoli per sostituire Lewandowski. “ L’ingaggio di Osimhen in Spagna è molto realistico.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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