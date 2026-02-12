La squadra di Ancelotti si prepara alla sfida contro la Real Sociedad, ma l’ansia cresce per le condizioni di Mbappé. Il francese non è ancora al top e il rischio di perdere punti si fa sentire. Intanto, torna Vinicius, ma tre big continuano a essere fuori elenco. La tensione al Santiago Bernabéu è palpabile, i tifosi aspettano notizie sui recuperi e sulla possibile formazione.

Como, Ludi svela: «Nico Paz è super coinvolto. Tutti sanno che il suo futuro non dipende da noi. Su Vergara.» Duran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano Infortunio Pedro, lo spagnolo tranquillizza tutti sui social: «Non sembra grave, spero di.» – FOTO Filippo Galli racconta: «Vi racconto il mio Pisa Milan. Sacchi uno stakanovista che amava il gioco» Ferguson Roma, arriva l’attacco al tecnico Gasperini! Ecco cosa sta succedendo, le ultimissime De Zerbi torna subito in panchina dopo la separazione con il Marsiglia? Clamoroso scenario, le ultime Calciomercato, che colpo per il Feyenoord! Ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Real Madrid, ansia Mbappé: Real Sociedad a rischio. Torna Vinicius, tre big ancora out

Approfondimenti su Real Madrid Real Sociedad

Durante la partita tra Real Madrid e Levante al Santiago Bernabéu, si sono registrati momenti di tensione tra i calciatori e il pubblico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Real Madrid Real Sociedad

Argomenti discussi: Le condizioni di Gudmundsson dopo il ko contro il Torino: ansia Fiorentina; Bellingham in lacrime, dramma Real Madrid: tristezza infinita.

Infortunio Pedro, lo spagnolo tranquillizza tutti sui social: «Non sembra grave, spero di…» – FOTOReal Madrid, ansia Mbappé: Real Sociedad a rischio. Torna Vinicius, tre big ancora out! I Blancos sperano nel recupero lampo Campanello d’allarme al Santiago Bernabéu. La settimana che doveva servire ... calcionews24.com

Real Madrid, allarme Mbappé: il francese in forte dubbio per la sfida con la Real SociedadCon una sola partita all’orizzonte, la settimana rappresenta l’occasione ideale per rimettersi a punto in vista dei prossimi impegni. È. tuttomercatoweb.com

#Superlega, la resa del #RealMadrid è in realtà una trattativa con la #Uefa El Mundo: rinuncia alla richiesta di 4 miliardi di euro di danni ma vuole che la Uefa sia molto più severa nel Fair Play Finanziario e che la #Champions venga trasmessa attraverso una - facebook.com facebook

Dal riscatto di #Jimenez da parte del #Bournemouth il #Milan incassa 12,5M totali 19,5M di riscatto 5,5M di bonus 50% al Real Madrid Contratto fino al 2031 x.com