La squadra del Real Madrid si prepara incerte per la partita di questa settimana. Kylian Mbappé ha ancora problemi di recupero e non è sicuro di scendere in campo contro la Real Sociedad. Vinicius è tornato, ma tre big restano ancora fuori. La tensione cresce nel club in vista della sfida in casa.

La settimana di lavoro del Real Madrid è stata guidata dall’incertezza sul recupero di Kylian Mbappé in vista della sfida casalinga contro la Real Sociedad. La cautela resta prioritario obiettivo in ottica gestione del ginocchio sinistro, ancora sensibile dopo la distorsione riportata all’inizio dell’anno. L’esito della rifinitura imminente potrebbe definire le scelte tattiche e la disponibilità del fuoriclasse francese. Per il secondo giorno consecutivo Mbappé ha seguito un programma differenziato in palestra, evitando contatti con il terreno di gioco. La gestione delle sue condizioni mira a prevenire flessioni del recupero e a preservare lageneratoria del reparto offensivo per gli impegni futuri. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mbappé in ansia per il Real Madrid: Vinicius torna, tre big ancora fuori

Durante la partita tra Real Madrid e Levante al Santiago Bernabéu, si sono registrati momenti di tensione tra i calciatori e il pubblico.

Kylian Mbappé ha commentato la situazione del Real Madrid, riconoscendo le tensioni tra tifosi e squadra.

