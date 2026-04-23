Il club di calcio ha pubblicato un annuncio su LinkedIn per assumere uno psicologo professionista. L’obiettivo è fornire supporto mentale alla squadra in vista delle prossime partite. La ricerca di un professionista in ambito psicologico si inserisce in un quadro di iniziative per migliorare le prestazioni dei giocatori. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli dell’incarico o sulla durata dell’intervento.

Colpo di genio o classica ultima spiaggia? Sta di fatto che in casa Tottenham le stanno provando proprio tutte per non retrocedere. L’ultima trovata è l’assunzione di uno psicologo professionista in grado di aiutare la prima squadra. C’è proprio l’annuncio su Linkedin. Ne parla anche il Times. Riporta il Times: Diversi giocatori lavorano già con i propri psicologi personali, ma gli Spurs vogliono qualcuno “integrato” all’interno della prima squadra maschile. Il club ha descritto il ruolo come una “posizione ad alto impatto” che aiuterà a sviluppare una “cultura della performance psicologicamente informata” all’interno del gruppo. Ricordiamo che Il Tottenham non vince una partita di Premier League dal 28 dicembre, quasi quattro mesi fa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Tottenham cerca uno psicologo professionista per aiutare la squadra: c’è proprio l’annuncio su Linkedin

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