Il Tottenham avvia su Linkedin la ricerca di un nuovo psicologo mentre la squadra lotta per salvarsi
Il Tottenham ha pubblicato un annuncio su LinkedIn per cercare un nuovo psicologo che si unisca alla prima squadra. La decisione arriva in un momento in cui la squadra si trova a lottare per evitare la retrocessione in Premier League. La società sembra voler adottare ogni possibile strategia per migliorare le proprie chances di salvezza. La comunicazione ufficiale si concentra esclusivamente sulla ricerca e sulla posizione aperta.
Il Tottenham ha annunciato di aver avviato la ricerca di un nuovo psicologo per la prima squadra. La nota su Linkedin indica proprio la squadra di De Zerbi che evidentemente le vuole provare tutte pur di centrare la salvezza in Premier League.🔗 Leggi su Fanpage.it
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