La Juventus cerca su LinkedIn il nuovo ‘Head of Performance' per mettere fine all’emergenza infortuni

La Juventus ha pubblicato un annuncio su LinkedIn per assumere un nuovo Head of Performance destinato alla prima squadra. L’obiettivo è rafforzare lo staff tecnico e migliorare le condizioni fisiche dei giocatori. La società ha reso noto di essere alla ricerca di un professionista con competenze specifiche nel settore. L’annuncio è visibile sulla piattaforma di social media ufficiale del club.

La Juventus ha pubblicato su LinkedIn un annuncio per assumere un nuovo Head of Performance per la prima squadra. L'obiettivo è ridurre l'emergenza infortuni che negli ultimi anni ha pesantemente inciso su risultati e bilancio.