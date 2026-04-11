Tir contro ambulanza 3 morti sull’A1 | camionista condannato a 5 anni Stava facendo video per TikTok

Il 4 agosto 2025, lungo l’autostrada A1 tra Arezzo e Valdarno, un tir ha sparato un colpo di arma da fuoco contro un’ambulanza in corsa, provocando la morte di tre persone. Tra le vittime ci sono l’autista, una volontaria e un paziente che veniva trasportato. Un camionista coinvolto nell’incidente è stato condannato a cinque anni di carcere, dopo che si è scoperto che stava girando dei video per TikTok nel momento in cui si è verificato l’incidente.

Nell'incidente avvenuto il 4 agosto 2025 lungo l’A1, nel tratto tra Arezzo e Valdarno, persero la vita l'autista Gianni Trappolini, 56 anni, Giulia Santoni, volontaria di 23 anni e Franco Lovari, 75 anni, il paziente che veniva trasportato. Ora è arrivata la condanna nei confronti dell'autotrasportatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Stava girando video per TikTok e centrò un’ambulanza con il suo tir: 5 anni all’austista della strage sull’A1Cinque anni per il camionista che il 4 agosto del 2025 tamponò un’ambulanza in coda nall’A1 causando tre morti: l’uomo, Fabio M. A che ora è morta Chiara Poggi, nuove ipotesi sull’orario del delitto. Baldi: “Non stava facendo colazione”La relazione sul delitto di Garlasco dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo sarà depositata a breve in Procura a Pavia. Temi più discussi: Incidente sotto la galleria del Montagnolo, scontro auto e tir: bimbo di 3 anni muore dopo 15 giorni di agonia; Ennesimo incidente in Autopalio. Traffico paralizzato dopo lo scontro; Ketty Tamara Montagner morta a 52 anni nell’incidente in A13: era madre di tre figli; Genova, Tir travolge ciclista: paura in viale Brigate Partigiane. Tir contro ambulanza, 3 morti sull’A1: camionista condannato a 5 anni. Stava facendo video per TikTokNell'incidente avvenuto il 4 agosto 2025 lungo l’A1, nel tratto tra Arezzo e Valdarno, persero la vita l'autista Gianni Trappolini, 56 anni, Giulia Santoni ... fanpage.it Si schiantò contro l'ambulanza uccidendo due volontari e un paziente, camionista patteggia una pena a 5 anni: guidava facendo video col telefonoLa tragedia sul tratto aretino della A1 nel 2025, persero vita i volontari Giulia Santoni di 23 anni e Gianni Trappolini di 56, e il paziente che trasportavano, Franco Lovari, 75 anni ... corrierefiorentino.corriere.it Cinque anni di reclusione. Questa la pena patteggiata dall'autotrasportatore di 59 anni, originario di Savona e residente a Cuneo, che con il suo tir tamponò il 4 agosto 2025 in A1, tra le uscite di Arezzo e Valdarno in nord, un'ambulanza della Misericordia di T - facebook.com facebook Tir contro ambulanza, 3 morti sull’A1: 5 anni al camionista. L’accusa: “Filmava mentre guidava” x.com