Il Texas dei Dieci Comandamenti

La Corte d’Appello del Quinto Circuito ha deciso che le scuole pubbliche del Texas possono essere obbligate ad esporre i Dieci Comandamenti nelle aule. La sentenza rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti normative sul tema. La decisione riguarda un caso legale sollevato da un gruppo di cittadini e si inserisce in un dibattito più ampio sulla presenza di simboli religiosi nelle istituzioni pubbliche. La questione sarà ora valutata in altre sedi giudiziarie.

America oggi Decisione della Corte d'Appello: i Dieci Comandamenti obbligatori nelle scuole. Famiglie ricorrenti porteranno il caso alla Corte Suprema America oggi Decisione della Corte d'Appello: i Dieci Comandamenti obbligatori nelle scuole. Famiglie ricorrenti porteranno il caso alla Corte Suprema Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Il Texas può obbligare le scuole pubbliche ad appendere i Dieci Comandamenti nelle aule. Lo ha stabilito la Corte d’Appello del Quinto Circuito, in una decisione che rappresenta una vittoria significativa per i conservatori che da anni spingono per reintrodurre la religione nell’istruzione pubblica.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il Texas dei Dieci Comandamenti Judge orders Texas schools to remove Ten Commandments displays Notizie correlate Le scuole del Texas dovranno esporre i Dieci Comandamenti(Adnkronos) – Il Texas potrà richiedere alle scuole di esporre nelle classi una copia dei Dieci Comandamenti. Leggi anche: Il killer dei Dieci Comandamenti: il nuovo thriller europeo che parte da Madrid Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I Dieci Comandamenti esposti nelle scuole del Texas, via libera alla controversa legge; Texas, via libera dei giudici ai Dieci Comandamenti nelle scuole pubbliche; Le scuole del Texas dovranno esporre i Dieci Comandamenti; Texas, i Dieci Comandamenti entrano nelle aule scolastiche. Le scuole del Texas dovranno esporre i Dieci Comandamenti(Adnkronos) – Il Texas potrà richiedere alle scuole di esporre nelle classi una copia dei Dieci Comandamenti. Una Corte d’appello federale ha infatti stabilito, con il voto favorevole di 9 giudici e c ... notizie.it I Dieci Comandamenti sembrano così scontati. Ma dopo migliaia di anni restano sempre attualiNei giorni scorsi mi è stata fatta una domanda: «Qual è il peccato più curioso che hai sentito in confessionale nei giorni di Natale appena trascorsi?». Ho chiesto al mio interlocutore cosa intendesse ... ilgiornale.it In Texas i Dieci Comandamenti entrano nelle aule scolastiche: una corte federale d'appello degli Stati Uniti ha stabilito di stretta misura che lo stato della stella solitaria può imporre l'esposizione di manifesti del Decalogo in tutte le aule delle scuole pubblic - facebook.com facebook - mi dica i dieci comandamenti - ce n’è uno che li racchiude tutti: rispettare gli altri - non c’è #belve x.com