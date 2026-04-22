Le scuole del Texas dovranno esporre i Dieci Comandamenti

In Texas, è stato approvato un provvedimento che permette alle scuole di esporre nelle aule una copia dei Dieci Comandamenti. La normativa stabilisce che le istituzioni scolastiche possano richiedere questa esposizione senza specificare restrizioni sulla modalità di presentazione. La decisione riguarda le scuole pubbliche statali e si inserisce in un dibattito più ampio sulla presenza di simboli religiosi nelle aule scolastiche.

(Adnkronos) – Il Texas potrà richiedere alle scuole di esporre nelle classi una copia dei Dieci Comandamenti. Una Corte d'appello federale ha infatti stabilito, con il voto favorevole di 9 giudici e contrario di altri 8, che non viola la separazione tra Stato e Chiesa la controversa legge firmata lo scorso anno dal governatore repubblicano.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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