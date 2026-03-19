Un nuovo thriller europeo ambientato a Madrid prende il via con la scoperta di un misterioso assassino noto come il

Negli ultimi anni qualcosa è cambiato nel modo in cui nascono le storie. Non si tratta soltanto di nuovi autori o nuovi generi, ma di una trasformazione più profonda che riguarda il modo stesso di immaginare la narrativa. Sempre più spesso i romanzi non vengono pensati soltanto per essere letti, ma per essere ascoltati, come se la tradizione orale tornasse improvvisamente a dialogare con l’industria editoriale contemporanea. È in questo spazio, sospeso tra letteratura e performance, che prende forma Non ucciderai, primo capitolo della nuova serie thriller firmata da Riccardo Braccaioli e pubblicata su Audible, la piattaforma di audio-entertainment di Amazon che negli ultimi anni ha trasformato l’audiolibro in un formato narrativo autonomo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il killer dei Dieci Comandamenti: il nuovo thriller europeo che parte da Madrid

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