Il Tar dice sì all'aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi | respinto il ricorso del Comune di Milano
Il Tribunale amministrativo della Lombardia ha deciso di confermare l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Con questa decisione, il ricorso presentato dal Comune di Milano e da alcuni enti del Varesotto è stato respinto. La sentenza chiude così la controversia legale relativa alla denominazione dell'aeroporto, confermando la scelta fatta in precedenza. La questione si era aperta con le opposizioni di alcuni soggetti locali.
Il Tribunale amministrativo della Lombardia conferma l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi andando di fatto a respingere e bocciare i ricorsi, contrari, presentati dal Comune di Milano e da altri del Varesotto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Tar dice no ai ricorsi dei Comuni: Malpensa resta intitolato a Berlusconi
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