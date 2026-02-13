Il sogno di Camilla diventa realtà 17 nuove poltrone-letto alla Pediatria del San Gerardo di Monza

Camilla Monguzzi, che ha perso la vita a 14 anni nel luglio 2024 a causa di un raro tumore cerebrale, ha visto il suo sogno diventare realtà con l’arrivo di 17 nuove poltrone-letto nella Pediatria del San Gerardo di Monza. La donazione, frutto di una raccolta fondi tra amici e familiari, ha permesso di migliorare le condizioni di soggiorno dei piccoli pazienti. Ora, le nuove sedute offrivano ai bambini un posto più confortevole durante le lunghe degenze.

Milano, 13 febbraio 2026 – Un sogno che si realizza. Ed è quello di Camilla Monguzzi, scomparsa a soli 14 anni nel luglio 2024 a causa di un raro tumore cerebrale. Grazie alla famiglia della ragazzina sono state sostituite tutte le vecchie poltrone-letto destinate ai genitori dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza. Il progetto. Il progetto - spiega la struttura in una nota - ha preso forma progressivamente lo scorso anno, dopo la consegna delle prime 3 poltrone-letto a metà luglio, resa possibile dal supporto dell'associazione 'Una vita in rosa' e di donatori privati.