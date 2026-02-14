Il sogno di Camilla diventa realtà Donate 17 poltrone alla Pediatria

Camilla Monguzzi ha realizzato il suo sogno, grazie alla generosità della famiglia e alla donazione di 17 nuove poltrone-letto, che miglioreranno il comfort dei genitori nel reparto di Pediatria del San Gerardo. La ragazza, morta a 14 anni per un raro tumore cerebrale, aveva espresso il desiderio di rendere più accogliente il luogo di ricovero per le famiglie dei piccoli pazienti, e ora quello desiderio si concretizza grazie a questo gesto concreto. La donazione, fatta nel suo ricordo, porta un tocco di modernità e calore in un reparto spesso segnato dalla fatica dei genitori.

Il sogno di Camilla è diventato realtà. La famiglia di Camilla Monguzzi, scomparsa a 14 anni (nel luglio 2024) a causa di un raro tumore cerebrale, ha realizzato il desiderio della figlia: sostituire le vecchie poltrone-letto destinate ai genitori dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del San Gerardo, con 17 poltrone-letto di ultima generazione. Il progetto ha preso forma lo scorso anno, dopo la consegna delle prime tre poltrone-letto a metà luglio, grazie al supporto del gruppo "Una Vita in Rosa" e di donatori privati, e con la successiva nascita dell'associazione " Camilla Vive Odv ", resa possibile da una rete virtuosa con le associazioni del territorio.