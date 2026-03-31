Eddie Dalton è una popstar creata dall'intelligenza artificiale, sviluppata dalla società Cresty Tunes. Non ha una vita reale o una storia personale, ma riesce comunque a ottenere successo nelle classifiche musicali. Nonostante non esista come persona fisica, il suo nome è presente nelle posizioni di rilievo delle chart, suscitando reazioni di approvazione da parte del pubblico.

Non esiste, ma vende. Non ha una storia, ma scala le classifiche. Eddie Dalton è la prima popstar dell’Intelligenza Artificiale (a dargli “vita è stata la Cresty Tunes) che funziona davvero e il fatto che il pubblico non sembri farsene un problema è forse la notizia più inquietante. Il caso raccontato da Repubblica è semplice e destabilizzante: Eddie Dalton è un artista inesistente creato con l’IA, eppure ha già piazzato più brani nella top 100 di iTunes. Oltre 13mila copie vendute e più di 525mila stream complessivi. Un modello che non arriva a sorpresa: secondo le major, sulle piattaforme circolano già centinaia di migliaia di brani fake costruiti per imitare artisti reali, con costi minimi e margini altissimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non esiste ma vende e scala le classifiche: Eddie Dalton è la prima popstar creata con la IA

Articoli correlati

Ha conquistato iTunes e milioni di ascolti, ma non esiste: chi c’è davvero dietro Eddie Dalton (ed è legale)?Un cantante di nome Eddie Dalton ha conquistato il primo posto su iTunes a livello mondiale, piazzando altri due brani nella Top 10 della stessa...

La Spezia, la fidanzata di Atif: "Una foto creata con l'IA lo ha scatenato"Una foto realizzata con l'intelligenza artificiale, e quindi fittizia, avrebbe scatenato la furia di Zouhair Atif, il 19enne che venerdì scorso ha...