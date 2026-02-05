Domani 6 febbraio scuole chiuse per il maltempo La decisione arrivata ora | i comuni interessati

Domani molte scuole resteranno chiuse in diverse città italiane a causa del maltempo. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore, mentre l’ondata di piogge, temporali e vento forte continua a colpire il paese. Le autorità hanno disposto la chiusura per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti. I comuni coinvolti stanno valutando i danni e le eventuali criticità lungo la costa e nelle zone più esposte al maltempo.

L’ondata di maltempo continua a interessare l’Italia con piogge diffuse, temporali, raffiche di vento forte e mari agitati. In diverse aree del Paese si registrano disagi alla circolazione e un quadro meteo in peggioramento, con precipitazioni localmente intense e persistenti. Le criticità maggiori riguardano le fasce costiere e i territori più esposti dal punto di vista idrogeologico. Il rischio di nubifragi, allagamenti e frane resta elevato soprattutto dove i terreni risultano già saturi. Prosegue inoltre il monitoraggio di fiumi e torrenti, mentre si raccomanda prudenza negli spostamenti, in particolare nelle ore serali e notturne. 🔗 Leggi su Tvzap.it

A causa delle condizioni meteorologiche avverse causate dal ciclone Harry, domani 21 gennaio le scuole di alcuni comuni rimarranno chiuse.

Venerdì 6 febbraio molte scuole resteranno chiuse in diverse città italiane a causa del maltempo.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla e scuole chiuse domani 6 febbraio: le regioni a rischioOndata di maltempo sull’Italia per la giornata di domani venerdì 6 febbraio. La Protezione civile ha valutato allerta meteo arancione in Calabria e Lazio e allerta Gialla in 13 regioni. Scuole chiuse ... fanpage.it

Maltempo in arrivo, allerta arancione sul Tirreno cosentino. I sindaci chiudono le scuole | LIVETorna il maltempo in Calabria e per la giornata di domani, venerdì 6 febbraio, scatta l’allerta arancione su una parte significativa del territorio regionale. A comunicarlo è la Protezione civile, che ... cosenzachannel.it

