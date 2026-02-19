Azienda unica | prove di intesa Il sindaco Mezzetti può sorridere | Ora tutelare cittadini e lavoratori

Il sindaco Mezzetti ha annunciato che le prove di intesa sull’azienda unica del trasporto pubblico sono positive, grazie all’accordo tra le parti. Questa decisione nasce dalla volontà di migliorare il servizio e proteggere i lavoratori coinvolti. Nei prossimi mesi si lavorerà per definire i dettagli del piano, che coinvolge diverse amministrazioni locali e aziende del settore. La riforma mira anche a ridurre i costi e aumentare l’efficienza. La città aspetta ora sviluppi concreti sulla strada per l’unificazione.

Sì all' azienda unica del trasporto pubblico, sì soprattutto a un piano industriale condiviso con i territori. Certo, non c'è ancora nulla di concreto, siamo ancora al 'vogliamoci bene'. Ma intanto i ribelli gongolano, il sindaco Massimo Mezzetti commenta soddisfatto: "Si è conclusa come avevamo chiesto". Modena, Reggio e Piacenza salutano con favore l'esito dell'incontro di martedì in Regione tra il presidente Michele de Pascale, gli assessori regionali Irene Priolo (Trasporti) e Davide Baruffi (Bilancio con delega alle Società partecipate), con sindaci dei capoluoghi e presidenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna.

Massimo Mezzetti: "Sì all’azienda unica. Ma diteci quali saranno i benefici per i cittadini"Il sindaco di Reggio Emilia, Massimo Mezzetti, si presenta deciso sulla questione dell’azienda unica regionale per il trasporto pubblico.

