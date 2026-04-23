A Milano, il dibattito sul Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) di via Corelli si fa sempre più acceso. La maggioranza chiede da settimane che venga chiuso, mentre il sindaco invita a prendere tempo senza una decisione immediata. La questione divide le forze politiche, creando tensioni all’interno del Comune. La discussione riguarda il futuro della struttura e il suo ruolo nella gestione migratoria della città.

Da settimane, il sindaco di Milano, Beppe Sala, è sotto pressione da parte della maggioranza a Palazzo Marino per chiedere che il Cpr di via Corelli venga definitivamente chiuso. Una polemica che arriva quando dall’Europa arriva la definitiva pietra tombale sulle polemiche della sinistra per i Cpr in Albania. A firmare la diffida sono stati l’europarlamentare del Pd Cecilia Strada, i consiglieri regionali Onorio Rosati di Avs, Luca Paladini di Patto civico, Paolo Romano del Pd, e il consigliere del terzo Municipio, Rahel Sereke. “Chiediamo che ognuno, per il ruolo che ricopre, faccia la propria parte per chiudere questi Centri di detenzione illegali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Il sindaco faccia chiudere il Cpr”. “Prendo tempo”. Sinistra spaccata a Milano sul centro per i migranti

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