Cpr Bocchi | Maggioranza spaccata in aula va in scena il cortocircuito della sinistra

Durante la seduta di oggi, Bocchi ha evidenziato come le divisioni nella maggioranza di Michele De Pascale abbiano causato un vero e proprio cortocircuito tra i gruppi di sinistra presenti in aula. La discussione si è accesa su alcune questioni legate al Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR), portando alla luce le tensioni tra i diversi schieramenti. Uno dei momenti più tesi si è verificato quando i consiglieri si sono scontrati su una proposta di modifica delle politiche di accoglienza.

"Nella seduta di aula odierna abbiamo avuto la dimostrazione palese delle profonde divisioni che attraversano la maggioranza del presidente Michele De Pascale. Altro che ‘nessuna ambiguità’: sul tema dei Centri di permanenza per i rimpatri la sinistra è spaccata e lo si è visto chiaramente in.🔗 Leggi su Parmatoday.it Caso Cpr, scontro tra de Pascale e la maggioranza: la contestazione con cartelli e cori in aula | VIDEOMichele de Pascale ha insistito sulla riapertura di un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr), ignorando le opposizioni della sua stessa maggioranza regionale e il rifiuto esplicito del sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Hannoun e il cortocircuito pro Pal: il fallimento politico della sinistraL’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas attraverso associazioni italiane evidenzia questioni politiche e di sicurezza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cpr, Bocchi: Maggioranza spaccata, in aula va in scena il cortocircuito della sinistraIl consigliere regionale di Fratelli d'Italia sulla seduta interrotta dalla protesta di un gruppo di attivisti ... parmatoday.it Cpr, Bocchi: De Pascale chiarisca la sua posizione, evidenti mal di pancia tra i suoi alleatiIl Governatore De Pascale ci dica qual è la posizione della Regione Emilia-Romagna sul tema dei Centri di permanenza per il rimpatrio. La richiesta arriva da Fratelli d'Italia, con un'interrogazione ... parmatoday.it A Ravenna sei medici del servizio sanitario pubblico sono stati indagati per aver certificato la non idoneità al trattenimento in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio. All’alba è stato perquisito il reparto in cui lavorano. Il trattenimento nei CPR è una misura a facebook